Социальные пенсии омичей с апреля вырастут на 6,8%

Выплаты проиндексируют автоматически, без заявлений.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области 1 апреля повысят социальные пенсии на 6,8%. Индексация затронет тех жителей, которые не имеют достаточного трудового стажа для страховой пенсии, а также людей с инвалидностью и получателей выплат в связи с потерей кормильца. Об этом сообщило региональное отделение Социального фонда России.

Перерасчет проведут автоматически — обращаться с заявлениями и документами не потребуется. Деньги в увеличенном размере начнут поступать уже в апреле. Если после индексации сумма окажется ниже прожиточного минимума пенсионера, в Омской области это 14 170 рублей, человеку добавят соцдоплату до нужного уровня.

Ожидаемое увеличение размера пенсий — уже второе плановое в текущем году. В январе индексация составила 7,6%, прибавку тогда получили почти 0,5 млн местных жителей.

