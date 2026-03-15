Социальные пенсии омичей с апреля вырастут на 6,8%

В Омской области 1 апреля повысят социальные пенсии на 6,8%. Индексация затронет тех жителей, которые не имеют достаточного трудового стажа для страховой пенсии, а также людей с инвалидностью и получателей выплат в связи с потерей кормильца. Об этом сообщило региональное отделение Социального фонда России.