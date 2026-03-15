Юрист объяснила, почему «супермаркет» и «фитнес» не уберут с вывесок

Слова «супермаркет», «фитнес» и «отель» можно использовать на вывесках, поскольку они считаются освоенными русским языком. Об этом сообщила старший юрист креативного агентства Blacklight Ксения Гренадерова.
По словам эксперта, использование заимствованных терминов допустимо, если они соответствуют критериям Роспотребнадзора: написаны кириллицей и зафиксированы в авторитетных словарях русского языка.
— Многие заимствованные слова допустимы, например «супермаркет», «фитнес», «отель». Главное, чтобы они были написаны кириллицей и зафиксированы в авторитетных словарях русского языка. В таком случае слово считается освоенным русским языком, даже если изначально было заимствовано, — пояснила Гренадерова в беседе с ТАСС.
Юрист также уточнила, что закон не запрещает использовать зарегистрированные товарные знаки и фирменные наименования в оригинальном написании, в том числе латиницей. Однако общая информация для потребителя все же должна быть представлена на русском языке.
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения в закон «О защите прав потребителей». Эти поправки также называют «Законом о защите русского языка». Теперь публичная информация для потребителей — сведения о бизнесе, его продукции и об условиях продаж — должна быть представлена на русском языке. Изменения затронут многие сферы деятельности предпринимателей, включая вывески, таблички, указания и многое другое. Кому запретят использовать иностранные слова без перевода на русский язык, как узнать, что можно и чего нельзя применять, на кого распространяются нововведения — в материале «Вечерней Москвы».