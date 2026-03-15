В Казахстане началось голосование на референдуме по изменению Конституции

В Казахстане началось голосование на референдуме по изменениям в Конституции. Оно будет длиться с 7.00 по 20.00 по местному времени в воскресенье, 15 марта.
В списках избирателей на территории страны и за рубежом более 12,4 млн человек, они голосуют на более чем 10 тысячах избирательных участков.
Напомним, 12 февраля в газете «Казахстанская правда» для ознакомления граждан был опубликован окончательный вариант новой Конституции страны. В случае, если граждане Казахстана примут на референдуме новый основной закон страны, он вступит в силу с 1 июля.
Сообщалось, что в новой Конституции Казахстана прописали срок полномочий президента, он будет занимать пост 7 лет без переизбрания.
Ранее посол Бородавкин объяснил, что русский язык сохранит официальный статус в Казахстане в случае принятия новой Конституции.