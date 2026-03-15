На Кубе бушует энергокризис: разрушен местный штаб, арестованы пять человек

На Кубе разгромили офис компартии на фоне энергокризиса.

Источник: Комсомольская правда

В кубинском городе Морон участники акции протеста на фоне тяжелой ситуации с энергоснабжением, разгромили офис коммунистической партии. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

«Группа жителей города в центральной Кубе вышла на улицы рано утром в субботу и частично разрушила местный штаб правящей коммунистической партии», — передает издание.

Уточняется, что в результате инцидента были арестованы пять демонстрантов.

В свою очередь издание Invasor передает, что группа демонстрантов организовала поджог вынесенной из штаба мебели, после чего закидали камнями здание.

Власти Кубы также сообщили, что вечером 13 марта беспорядки распространились на другие госучреждения. Помимо офиса компартии, пострадали аптека и магазин.

Напомним, что вице-премьер России Александр Новак ранее подтвердил помощь Кубе на фоне топливного кризиса.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше