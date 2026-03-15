Роспотребнадзор вернул красноярцам 126 млн рублей за некачественные товары

В прошлом году ведомство также на 60% увеличило количество исков в защиту неопределенного круга лиц, что позволяет защищать права сотен граждан одновременно.

Почти 126 миллионов рублей компенсаций за некачественные товары и услуги удалось вернуть жителям Красноярского края в 2025 году. Об этом в воскресенье, во Всемирный день прав потребителей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что 40 миллионов рублей из этой суммы были возвращены гражданам еще на досудебной стадии. Это позволило потребителям сэкономить время и избежать судебных тяжб.

Значительно активизировалась защита прав целых групп пострадавших. Количество исков в защиту групп потребителей выросло на 66,7% по сравнению с 2024 годом. В качестве примера в управлении привели громкое дело против мебельной фабрики «Дивайн».

Еще более масштабным инструментом стали иски в защиту неопределенного круга лиц: их число увеличилось на 60,7% (подано 90 исков). Один такой процесс может защитить права сотен и тысяч потенциальных покупателей.

Анализ обращений граждан позволил ведомству выделить основные нарушения 2025 года. Чаще всего жители края жаловались на продажу некачественных товаров и услуг, навязывание цифровых подписок, непрозрачное ценообразование и включение в договоры условий, ущемляющих права потребителей.

В Роспотребнадзоре напоминают, что консультацию по защите прав можно получить по телефону горячей линии: 8 (391) 226−89−50 (в будни с 10:00 до 16:00). Для самостоятельного урегулирования споров на сайте ведомства доступны образцы претензий и исковых заявлений.