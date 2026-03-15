Лепс хочет стать отцом девочки и мальчика, но не знает, с кем

Певец Григорий Лепс вновь мечтает стать отцом. Причём народный артист задумывается о том, чтобы дать жизнь еще двоим детям — сыну и дочери. Об этом он рассказал РИА Новости, уточнив, что пока не знает, кто может стать матерью его будущих детей.
«Рассматриваю еще детей. Обязательно родим еще парочку — девочку и мальчика. С кем — пока не знаю. Бог даст, пошлет кого-нибудь», — сказал Лепс агентству.
Напомним, в 2024 году Лепс сделал предложение юной Авроре Кибе, подарив возлюбленной кольцо с бриллиантом за 30 млн рублей. Правда, тогда расписаться Лепс и Аврора не смогли: девушка готовилась к поступлению в университет.
При этом певец заявил, что является верующим человеком и был бы не против венчания с Авророй. На тот момент девушке было 18 лет.
В конце января 2026 года 20-летняя девушка в соцсетях объявила, что они с 63-летним Лепсом расстались.
