От +2 до +12 и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 15 марта

От −2 до +15, дождь и ветер обещают синоптики в Ростовской области в воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 15 марта будет облачной, без существенных осадков. А вот по области может пройти небольшой дождь. Кроме того, по всему региону день ожидается ветреным. Подробный прогноз на воскресенье узнали у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.

Согласно прогнозу, 15 марта в донской столице ожидается облачный с прояснениями день. Осадки не прогнозируются. Ветер восточного и северо-восточного направления достигнет скорости 7−12 метров в секунду, днем возможны порывы до 15 — 17. В ночь на 16 марта существенных осадков также не предвидится, ветер сохранит прежнее направление и скорость, однако ночью порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В Ростовской области в воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 7−12 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы достигнут 15−19. В ночь на понедельник осадков преимущественно не ожидается, ветер восточного и северо-восточного направления разовьет скорость до 7−12 метров в секунду, местами порывы усилятся до 16.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.

Что касается тепла, погода в Ростове-на-Дону 15 марта порадует днем: температура воздуха поднимется до +10 — +12 градусов. В ночь на 16 марта столбики термометров опустятся до + 2 — +4 градусов.

В Ростовской области днем температура воздуха будет варьироваться в пределах +8 — +13, а местами воздух прогреется до +15 градусов. В ночь на понедельник ожидается от 0 до +5, при прояснениях возможны заморозки до −2.

Атмосферное давление на протяжении суток будет удерживаться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба, что соответствует стабильному прогнозу без резких перепадов.

