Президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов: у нас все было бескорыстно

И вот 15 марта 1986 года состоялась организационная встреча — она и считается моментом основания рок-клуба. Никаких концертов в тот день не было — просто официальное собрание с участием представителей рок-движения, комсомола, профсоюзов и управления культуры. Там меня и избрали президентом новой организации. Почему именно меня? Думаю, моя кандидатура устраивала всех. Я был в то время аспирантом: в глазах чиновников — серьезным, ответственным молодым человеком, которого, как они думали, при необходимости можно приструнить. В рокерской среде я тоже был своим человеком, так что особых дискуссий на эту тему не было.