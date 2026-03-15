Президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов: у нас все было бескорыстно

Зачем советскому школьнику чешский язык.
— Николай Александрович, как вы оказались в рок-движении?
— Когда учился в седьмом классе, я уже слушал западную музыку и искал сведения о ней. На русском языке их не было, поэтому стал выписывать польские и чешские издания. Там писали о группах, публиковали интервью, рассказывали истории. Интереснее всего был журнал «Мелодия» из Чехословакии. Чтобы читать его, я купил чешско-русский словарь, учебник. Проштудировал, принялся читать — вот такое было стремление к знаниям! Позже появились пластинки. Школьнику они были не по карману, и мне их переписывали на магнитофонную пленку, причем тоже небесплатно.
Когда я поступил в Уральский политехнический институт (УПИ, ныне часть УрФУ — прим. ТАСС), там был вузовский телерадиоцентр, где студенты снимали телепрограммы. Я стал делать радиопередачи о музыке. По студгородку была проведена сеть проводного радио. В каждой комнате стояла радиоточка, принимавшая всесоюзную программу. Когда ее можно было перекрывать, студенты слушали мои музыкальные передачи. Позже я в общежитии, где жил, обустроил радиорубку: поставил усилители, микрофон… В прямом эфире, как диджей, стал рассказывать: «Сейчас мы послушаем такую-то музыку», «Вот вышел альбом». Никем это особо не контролировалось, и я ставил то, что мне нравилось.
— Но до свердловского рока было еще далеко?
— Непосредственно сам рок-клуб — это, по сути, уже кульминация и финал истории, которая началась задолго до того. Для того чтобы все это случилось, должна была сформироваться определенная среда. Обо всем по порядку. На последнем курсе я поехал в Тарту. По субботам в местном университете проходила дискотека, которая меня потрясла. Все было сделано просто великолепно: подсветка, музыка, люди прекрасно танцуют. Вернувшись, решил устроить дискотеку в Свердловске, тогда их здесь еще никто не делал. Буквально через пару месяцев, в 1976 году, попробовал провести ее в общежитии. Получилось.
— Что стали делать после успеха?
— Моими дискотеками заинтересовались комсомольцы. Они должны были отчитываться о работе с молодежью, а тут — новое течение! В 1978 году планировался фестиваль «Весна УПИ». Наряду с традиционным конкурсом студенческих ансамблей задумали провести и конкурс дискотек во Дворце молодежи. Я решил воспользоваться этим по полной и устроить фестиваль — пригласить лучшие дискотеки страны, самых интересных диджеев из Таллина и Риги. Такой размах испугал комсомольцев, и в последний момент фестиваль отменили.
Как это будет по-русски?
— Тем временем о «Весне УПИ» узнала и «Машина времени». Они позвонили в комитет комсомола УПИ, а им: «Вы кто? Нужно разрешение на песни». В итоге какую-то бумажку они таки нашли и приехали. Народ в зале забил все, что можно. Людей два раза выгоняли, а они все равно лезли! Доиграть концерт «Машине» дали, но потом начались большие разборки: кого-то сняли с должности. Группе даже денег на дорогу не дали.
— Чем в итоге закончилось?
— Не закончилось, а началось. Выступление «Машины» стало переломным моментом для уральских рокеров. Они впервые увидели, что можно делать популярные песни на своем языке, что русский рок востребован. До этого рок воспринимали только на английском или вообще без слов.
Другой поворотный момент был в 1982 году, когда я договорился с горкомом комсомола провести музыкальный семинар. Написал план мероприятия: сначала лекция о состоянии рока в мире и Советском Союзе, потом — практическая часть. Арендовали для этого турбазу. На семинар взяли четыре группы: «Урфин Джюс», «Трек», «Отражение» и «Р-Клуб». По части текстов на семинаре выступил Андрей Матвеев, писатель и бывший хиппи. Я рассказал про музыку. Вечером накрыли праздничный стол, аппаратуру поставили, начали играть вместе. Там рокеры увидели, что у них есть единомышленники.
Через год прошел второй семинар. Туда надо было кого-то из новых групп пригласить. Александр Пантыкин (лидер группы «Урфин Джюс») предложил будущий «Наутилус Помпилиус» — тогда они назывались «Али-Баба и 40 разбойников». Я их посмотрел и сразу понял: интересно. На втором семинаре было уже шесть-семь групп. Вот на таких мероприятиях и формировался будущий Свердловский рок-клуб.
— Одно дело — сообщество музыкантов-единомышленников и совсем другое — официальная структура. Через что пришлось пройти, чтобы преодолеть этот путь?
— С 1984 года все рокеры говорили: «Нам нужен рок-клуб!» Илья Кормильцев (поэт, автор текстов песен — прим. ТАСС) тогда съездил в Ленинград, где рок-клуб открылся в 1981 году. Питерская история, конечно, сильно отличается от нашей. Там во власти нашлись люди, которые в качестве эксперимента разрешили проводить концерты, литовать (получать разрешение на печать или иное публичное оглашение произведения — прим. ТАСС) песни… А вот нам пришлось заручиться поддержкой сразу с трех сторон. Народным творчеством занимался Областной совет профсоюзов — у него были помещения, он же давал деньги. Разрешения на концерты и массовые мероприятия выдавало Областное управление культуры. Комсомол курировал идеологию. На словах все были не против рок-клуба, но разрешения «сверху» не поступало, и никто ответственность брать на себя не решался.
В хождениях по инстанциям прошло два года. Конечно, мы пытались организовывать концерты, но это не приветствовалось. Как-то тайно проводили концерт в одном ДК на окраине города: тогда выступали «Наутилус» и «Настя». Кто-то стуканул — приехали из райкома, стали ругаться, сняли директора…
— Что позволило изменить положение?
— В 1985-м началась перестройка и ситуация начала меняться. Местные власти стали меньше бояться и даже наоборот — начали проявлять инициативу: мол, я весь такой демократ. В декабре 1985 года мы получили разрешение на создание рок-клуба. Профсоюзы выделили ставку в 110 рублей и комнату в ДК Свердлова.
И вот 15 марта 1986 года состоялась организационная встреча — она и считается моментом основания рок-клуба. Никаких концертов в тот день не было — просто официальное собрание с участием представителей рок-движения, комсомола, профсоюзов и управления культуры. Там меня и избрали президентом новой организации. Почему именно меня? Думаю, моя кандидатура устраивала всех. Я был в то время аспирантом: в глазах чиновников — серьезным, ответственным молодым человеком, которого, как они думали, при необходимости можно приструнить. В рокерской среде я тоже был своим человеком, так что особых дискуссий на эту тему не было.
Сам я не рвался в президенты, честно скажу. Мне было чем заняться, но понимал, что я могу быть полезен этому делу. Кстати, выделенную профсоюзами ставку занял не я, ее отдали поэту Александру Калужскому, который стал администратором клуба.
— Есть устойчивое мнение, что рокеры и власть — антагонисты. Сильно ли вмешивалась цензура в творчество? Бывали какие-то репрессии?
— Чтобы официально выступать, группам приходилось литовать свои песни. Для этого при рок-клубе была специальная комиссия, которая могла рекомендовать их к литовке. В нее входили по одному человеку из управления культуры, профсоюзов и комсомола, а также наши люди с филфака, из «Чайника» (музыкальное училище имени Чайковского в Свердловске — прим. ТАСС) и Консерватории. К музыке никогда вопросов не было — играют и ладно, а вот по текстам иногда приходилось убеждать.
Самый тяжелый момент был с песней «Скованные одной цепью». Ее так и не пропустили, пришлось менять текст. Было: «За красным восходом коричневый закат», сделали — «розовый закат». Больше случаев особых «репрессий» не вспомню.
Музыка без денег.
— Рок-клуб много зарабатывал?
— У нас все было бескорыстно. Когда нужна была аппаратура, группы собирали с миру по нитке. Никто денег ни за что не просил — я со всеми рассчитывался билетами на концерты. Каждому участнику полагалось по два, чтобы жену и друга привести. В зале ДК Свердлова было 400 мест, но народу набивалось намного больше: залезали по лестницам в окна. Группы зарабатывали в основном на гастролях.
— Почему именно в закрытом Свердловске наравне со столичными Ленинградом и Москвой появился такой большой рок-клуб?
— Свердловск отличался от других городов. В местные вузы стремились поступить думающие молодые люди со всей округи. Именно студенты и выпускники интересовались всем новым, слушали рок-музыку. Из институтов выпускались технари, занимавшиеся аппаратурой. В большой степени рок — это про техническое обеспечение. У каждой группы был свой специалист, считавшийся важной частью команды. Это и Александр Гноевых (звукорежиссер групп «Трек», «Наутилус Помпилиус» и др. — прим. ТАСС), и Виктор Холян (директор группы «Апрельский марш» — прим. ТАСС), Вадим Самойлов (один из лидеров группы «Агата Кристи» — прим. ТАСС) радиофак закончил, прекрасно обращался с аппаратурой. Кроме того, здесь были театральное училище, «Чайник» и Консерватория. Каждый год оттуда выходили профессиональные музыканты, а значит, было кому играть. В этой среде и появлялись такие люди, как Александр Пантыкин, Вячеслав Бутусов, Владимир Шахрин, ставшие лидерами коллективов, высоко поднявших планку уральского рока.
— Теперь о грустном. Почему Свердловский рок-клуб прекратил существование?
— Уже в 1988 году на третьем фестивале рок-клуба начались проблемы. Группы, ставшие коммерчески успешными, стали неохотно участвовать. Я зову, а они в ответ: «У нас такой-то прайс. Ну хочешь, скидочку дадим?» Оправдывались потом, типа я сам-то не против, но вот менеджер, музыканты — всем платить надо. Меня это поразило: я бесплатно всем занимался…
Рок-клуб был создан людьми общих интересов. Мы были сплоченными, друг другу помогали. Но когда пришел успех, многих стали интересовать только их группы. Молодежь, конечно, продолжала приходить, но это были уже не единомышленники, а отдельные творческие единицы — каждая сама за себя.
В общем, я решил, что пора с рок-клубом заканчивать. Дело не в людях — изменились время и условия. Рок-клуб закрылся в ноябре 1991 года. На Урале продолжали и продолжают появляться новые группы, я их знаю и люблю. Но у них совсем другой путь.