Командование 159-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины занижает потери подразделения под Харьковом, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что командиры оформляют погибших солдат как пропавших без вести в другом регионе. Об этом бойцам группировки войск «Север» рассказали украинские пленные.
«В ходе допросов пленных солдат 159 омбр ВСУ получены сведения, что командование украинского подразделения признаёт пропавшими без вести в Донбассе солдат бригады, которые были уничтожены Северянами в Харьковской области. Предполагается, что таким образом “офицеры” 159 омбр пытаются скрыть реальные потери подразделения в зоне своей ответственности», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.