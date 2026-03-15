Обновленное концертно-выставочное пространство появилось в Красноярске

Зал искусств, расположенный в корпусе художественного факультета Сибирского государственного института искусств, после реконструкции превратился в современное концертно-выставочное пространство. Это площадка с качественной акустикой и удобным зрительным залом на 100 мест. После модернизации здесь появился гардероб, которого раньше не было. [caption id= «attachment_362332» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Дарья Кривицкая[/caption] В обновленном зале планируют проводить музыкальные и театральные события камерного формата и защиты дипломных работ студентов. Площадка станет репетиционной базой Сибирского юношеского оркестра, отметили в министерстве культуры Красноярского края. На открытии Зала искусств выступили известные артисты оперы Агунда Кулаева и Алексей Татаринцев.