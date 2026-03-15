Ограничения движения большегрузов ввели в Волгоградской области 15 марта

Источник: Высота 102

В Волгоградской области с сегодняшнего дня, 15 марта, начали действовать ограничения движения грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. Согласно постановлению администрации региона, они продлятся до 13 апреля и касаются транспорта, имеющего нагрузку на ось более 5 тонн.

Под эти ограничения не попадает ряд дорог и участков автомобильных трасс. В их числе:

— «3-я Продольная магистраль»;

— первый пусковой комплекс первой очереди мостового перехода через Волгу в Волгограде;

— второй пусковой комплекс мостового перехода через реку Волга в Волгограде;

— «Волгоград-Краснослободск — Ахтуба»;

— «Волгоград (от г. Волжский) — Астрахань»;

— «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск»;

— «Михайловка (км 15) — Серафимович — Суровикино»;- «Новониколаевский — Урюпинск — Нехаевская — Краснополье — Манино (Воронежская область)»;

— подъезд от автомобильной дороги Р-22 «Каспий» трассы М-4 «Дон — Тамбов — Волгоград Астрахань» к Волгограду;

— участок км 191+000 км 201+000 автомобильной дороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка — Кумылженская — Вешенская (Ростовская область)».