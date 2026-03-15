Ограничения движения большегрузов ввели в Волгоградской области 15 марта

В Волгоградской области с сегодняшнего дня, 15 марта, начали действовать ограничения движения грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения. Согласно постановлению администрации региона, они продлятся до 13 апреля и касаются транспорта, имеющего нагрузку на ось более 5 тонн.