Юрист Овсепян предупредил о блокировке аккаунтов за скрытие номеров на самокатах

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Сервисы кикшерингов могут заблокировать аккаунты пользователей или оштрафовать их за сокрытие номера самоката во время поездки. Об этом ТАСС сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Рубен Овсепян.
«Сервисы кикшеринга могут прописать штраф либо блокировку аккаунта за скрытие номера электросамоката в своем договоре», — сказал Овсепян.
Юрист отметил, что современные сервисы при помощи искусственного интеллекта позволяют безошибочно идентифицировать нарушителя, даже если он намеренно скрыл регистрационный номер самоката.
«Вот как это работает на практике: система получает координаты нарушения от камер или через обращения граждан. Далее данные сопоставляются с телеметрией всех активных самокатов сервиса. Поскольку каждый самокат передает данные о своем местоположении в реальном времени, алгоритм вычисляет, какой именно ID проезжал через конкретную точку в ту самую секунду», — пояснил он.
Овсепян добавил, что за нечитаемые номера на электросамокатах нельзя привлечь пользователя к административной ответственности по аналогии с автовладельцами в соответствии со статьей 12.2. КОАП РФ, так как номера на самокатах не являются государственными регистрационными знаками.