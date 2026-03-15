Орбан поблагодарил Бога за то, что Россия не враг Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу, 14 марта, опубликовал в соцсети X обращение к экс-президенту Украины Виктору Ющенко, в котором объяснил отказ Будапешта от военной помощи Киеву.
Орбан подчеркнул, что Венгрия не будет отправлять Украине «ни денег, ни оружия, ни солдат», но хочет оставаться другом украинского народа. Он выразил надежду, что конфликт не приведет к «фатальному ослаблению» украинской государственности.
— Я благодарю Бога за то, что страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии или венгерского народа, и мы не намерены это менять, — написал венгерский премьер.
Он также попросил передать нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что шантаж и угрозы в адрес Венгрии бесполезны, и заявил, что «государственный терроризм», который, по его словам, Киев применил при подрыве «Северного потока», не сработает против Будапешта.
5 марта президент Украины Владимир Зеленский в ответ на блокировку Венгрией транша Евросоюза для Вооруженных сил Украины пригрозил дать адрес Виктора Орбана украинским войскам, чтобы они поговорили с ним «на своем языке».
Позже экс-генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко также начал угрожать Виктору Орбану. Военнослужащий отметил, что Киеву известно, где венгерский политик живет, ночует и гуляет. В связи с этим Омельченко призвал Орбана «подумать о своих пятерых детях, шести внуках».