Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: семьи украинских военных жалуются на отсутствие информации о них

Командиры засекретили списки пленных и погибших солдат 71-й отдельной аэромобильной бригады украинских войск, родственники военных пожаловались на это.

Источник: Аргументы и факты

Родственники и друзья пропавших без вести военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины жалуются на отсутствие сведений, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

В материале сказано, что командиры засекретили списки пленных и погибших солдат.

«Родные и близкие пропавших без вести военнослужащих 71 оаэмбр ВСУ жалуются в социальных сетях, что командование бригады засекретило списки пленных и погибших военнослужащих. Женщины пишут, что 71-я бригада единственная в украинской армии не проводит никакой работы с родственниками своих солдат», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше