Родственники и друзья пропавших без вести военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины жалуются на отсутствие сведений, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что командиры засекретили списки пленных и погибших солдат.
«Родные и близкие пропавших без вести военнослужащих 71 оаэмбр ВСУ жалуются в социальных сетях, что командование бригады засекретило списки пленных и погибших военнослужащих. Женщины пишут, что 71-я бригада единственная в украинской армии не проводит никакой работы с родственниками своих солдат», — говорится в сообщении.
