Три очка Гаврикова помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 46 бросков и был признан лучшим игроком встречи.

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:2 победил «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ноа Лаба (3-я минута), Владислав Гавриков (16), Ярослав Хмеларж (29) и Винсент Трочек (30). У проигравших отличились Мэтт Болди (21) и Данила Юров (48).

Гавикова признали второй звездой матча, защитник «Рейнджерс» также записал на свой счет две результативные передачи. Нападающие «Миннесоты» Владимир Тарасенко и Ярослав Тренин по разу ассистировали партнерам. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 46 сейвов и стал лучшим игроком встречи.

«Миннесота» занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 88 очков в 67 матчах. «Рейнджерс», выступающие в Столичном дивизионе, идут на последней, 8-й строчке с 64 очками после 66 игр. В следующем матче «Миннесота» в ночь на 16 марта по московскому времени примет «Торонто», «Рейнджерс» днем позднее сыграют дома против «Лос-Анджелеса».

Узнать больше по теме
Штат Миннесота: где находится, протесты, население, фото и описание
Штат Миннесота — один из ключевых регионов северной части США. Больше всего он известен развитой экономикой десяти тысяч, важной ролью во внутренней политике страны, озерами и сильными морозами. Но в последние годы Миннесота регулярно оказывается в центре внимания из-за общественных процессов и протестных настроений. Ниже — главное об этом штате.
Читать дальше