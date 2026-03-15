Россиянам объяснили, чем опасна оплата переводом по номеру: вот чего лишается покупатель

Роскачество: расплачиваясь переводом, покупатель лишается чека и правовой защиты.

Источник: Комсомольская правда

Расплачиваясь за покупки популярным способом — переводом «по номеру», — россияне рискуют оказаться в неприятной ситуации. Что может произойти, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

«Главная опасность — полное отсутствие правовой защиты. При оплате переводом покупателю, скорее всего, не выдадут чек, а значит, он не сможет вернуть или обменять товар. Также не будет доступна гарантия», — рассказали в ведомстве, добавив, что если продавец или третьи лица используют указанный счёт в незаконных целях, покупателю, который расплатился за товар переводом на этот счёт, придётся доказывать, что он непричастен к противоправным действиям.

Ранее сообщалось, что мошенники представляются таможенными органами и отправляют сообщения гражданам о необходимости оплатить таможенные платежи.

Также телефонные мошенники атакуют семьи с детьми. В чём суть новой аферы, читайте здесь на KP.RU.

В каких случаях переводы самому себе включат в признаки мошеннических операций, читайте здесь на KP.RU.