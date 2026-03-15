В Челябинской области чествуют сотрудников сферы ЖКХ

Она является одной из самых сложных и чувствительных для людей.

Источник: 1obl.ru

Сегодня, 15 марта, в Челябинской области поздравляют с профессиональным праздником работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Именно благодаря этим людям в домах есть вода и электричество, зимой в помещениях тепло. И именно они первыми приходят на помощь в случае ЧП, чтобы как можно скорее вернуть людям привычные блага.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что в регионе идет большая работа по модернизации и развитию жилищно-коммунального комплекса. Например, в 2025 году стартовал проект «Большой ремонт 74», который предусматривает модернизацию и капитальный ремонт инженерных сетей и коммунальной инфраструктуры. До 2030 года в регионе обновят около 1500 таких объектов.

«Сфера ЖКХ — одна из самых масштабных и сложных в управлении, чувствительная для людей. Мы многое делаем в регионе для развития жилищно-коммунального комплекса. Но главным богатством отрасли остаются люди — компетентные и надежные специалисты», — отметил глава региона.

Алексей Текслер поблагодарил сотрудников сферы ЖКХ за ответственность и оперативность и пожелал им дальнейших успехов в работе.

В начале марта работу южноуральских сотрудников ЖКХ отметили и на федеральном уровне: вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал Челябинскую область одним из лидеров по темпам строительства и развитию жилищно-коммунального хозяйства.