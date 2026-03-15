Ynet: Нетаньяху попросил у Зеленского помощи в борьбе с иранскими БПЛА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи в борьбе с иранскими беспилотниками. Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщает Ynet.

По данным издания, такой запрос связан с опытом Украины в перехвате беспилотных летательных аппаратов. Также рассматривается возможность сотрудничества между Израилем и Украиной в этой сфере.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил, что соответствующий запрос был направлен. При этом отмечается, что разговор между Нетаньяху и Зеленским пока не состоялся, передает портал.

До этого глава Министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что каждый новый лидер Ирана станет «безоговорочной целью для ликвидации». Он добавил, что не имеют значения имя этого человека и место, где он скрывается.

По данным СМИ, первая неделя войны США и Израиля против Ирана обошлась Белому дому примерно в шесть миллиардов долларов. При этом американские журналисты отмечают, что неясно, как может выглядеть победа в этом конфликте.

