Эксперт Аниськина рассказала, как эмодзи и стикеры влияют на русский язык

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Использование эмодзи, стикеров и мемов не ведет к деградации языка, а меняет систему выражения, дополняя ее визуальными знаками. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, кандидат филологических наук, доцент, завкафедрой журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Наталия Аниськина.
«Использование эмодзи, стикеров и мемов не “обедняет” язык автоматически, а перестраивает саму систему выражения, дополняя ее визуальными знаками, речь идет о перераспределении функций между вербальным и визуальным кодами. Другими словами, мы переходим к новой мультимодальной норме: текст плюс картинка плюс знак эмоции как один коммуникативный пакет», — сказала Аниськина.
Она отметила, что история визуальных знаков в диджитал-среде началась в 1982 году, когда американский специалист Скотт Эллиот Фалман предложил использовать смайлики (эмотиконы). Позже параллельно с ними развивались эмодзи, и сегодня эти понятия нередко употребляют как синонимы, добавила эксперт.
Эмодзи помогают передать интонацию, смягчают критику, усиливают эмоциональные акценты. Исследования показывают, что многие эмоции в эмодзи распознаются не хуже, чем по лицам, уточнила эксперт. Эмодзи также снижают риск недопонимания тональности, включая сарказм, отмечается в работе исследователя Ю. А. Ненашевой.
С филологической точки зрения сегодня формируется новая мультимодальная грамотность: умение комбинировать вербальные и визуальные ресурсы, задавать тон высказывания и строить сложные смыслы в коротком формате, резюмировала она.