Демидов единолично возглавил список бомбардиров сезона НХЛ среди новичков

ОТТАВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов единолично занял первое место в списке самых результативных новичков нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.
В домашнем матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (2:4) Демидов отметился результативным пасом. Всего на счету россиянина стало 52 очка (14 голов + 38 передач) в 65 играх. Он опередил канадского форварда «Анахайма» Беккеиа Сеннеке, который имеет в активе 51 очко (20+31) по итогам 66 игр.
Демидов вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров сезона среди россиян, опередив форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (51). Лидирует нападающий «Тампы» Никита Кучеров (106).
