Демидов единолично возглавил список бомбардиров сезона НХЛ среди новичков

В домашнем матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (2:4) Демидов отметился результативным пасом. Всего на счету россиянина стало 52 очка (14 голов + 38 передач) в 65 играх. Он опередил канадского форварда «Анахайма» Беккеиа Сеннеке, который имеет в активе 51 очко (20+31) по итогам 66 игр.