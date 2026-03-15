Шесть домов подключено к системе ХВС в зоне ЧС Бодайбо за сутки

IrkutskMedia, 15 марта. К холодному водоснабжению подключено два дома блокированной застройки и четыре ИЖС, в которых проживает 18 человек, в том числе шесть детей. По состоянию на 14 марта к системе ХВС с нарастающим итогом подключен 151 жилой дом, в которых проживают 1389 человек, включая 330 детей.
Как сообщается на официальном сайте администрации Бодайбинского МО, в минувшие сутки проводилась подготовка линий водовода в семи домах. Восстановлена работа канализации в жилом доме, в котором проживает шесть человек.
Как рассказал мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев, 14 марта также состоялась встреча с жителями домов, которые еще не получили холодное водоснабжение.
«Обсудили сложности, связанные с подключением именно этих домов: удаленность объектов и сложность пролегания трасс. Работы на данных объектах будут продолжены в любом случае, но основной объем, полагаю, придется на летний период. Мы проговорили практически каждый частный случай. Все жители получили, на мой взгляд, исчерпывающие ответы. Есть понимание, как мы будем исправлять ситуацию по этим домам и в какие сроки», — отметил Евгений Юмашев.
Сегодня, 15 марта, с рабочим визитом Бодайбинский район посетит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, чтобы оценить проделанную работу. Встреча с жителями состоится в 13.00 в кинотеатре «Витим».
15 марта планируется подключение к холодному водоснабжению семи жилых домов, в которых проживает 28 человек, в том числе четыре ребенка.
Ранее агентство сообщало, что по состоянию на 10 марта к сетям холодного водоснабжения было подключено 120 жилых домов в зоне ЧС в Бодайбо.
Напомним, что с 3 марта возобновили образовательный процесс в школах, попавших в зону чрезвычайной ситуации, после получения положительных заключений Роспотребнадзора о соответствии воды санитарным нормам. Решение принято по итогам работы оперативного штаба. Мэр города и района Евгений Юмашев рассказал, что полностью ликвидировать последствия ЧС удастся не ранее осени 2026 года.
Следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания МУП «Тепловодоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Бодайбинского городского поселения при организации теплоснабжения жителей. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования.
Следствием установлено, что 30 января в Бодайбо в результате остановки работы четырех котельных по причине промерзания водовода без отопления осталось более 140 домов и две школы. С учетом низкой температуры на улице оставление вышеуказанных домов и объектов социальной инфраструктуры для детей без отопления, водоснабжения и водоотведения создало опасность для жизни и здоровья не менее 1321 человека из числа жителей города.
Добавим, что следствием было установлено, что крупная коммунальная авария произошла в результате непринятия должных мер администрацией Бодайбинского городского поселения в части реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства (магистральных водоводов).
Суд с учетом мнения прокурора поместил главу города, обвиняемого в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц, с причинением тяжких последствий, под домашний арест.