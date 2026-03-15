Что известно об отражении массового налета БПЛА в Ростовской области 15 марта

В ночь на 15 марта Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке. Силами ПВО сбиты порядка 40 БПЛА противника.
Как сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь, противник атаковал шесть городов региона: Каменск-Шахтинский, Миллерово, Новошахтинск, Ростов-на-Дону (западная окраина) и Шахты.
Налету дронов-камикадзе подверглись также девять районов области: Чертковский, Тарасовский, Боковский, Кашарский, Неклиновский, Мясниковский, Тацинский, Милютинский и Белокалитвинский.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться», — сообщил Юрий Слюсарь.
Жителей Ростовской области просят, в случает обнаружения, фрагментов сбитых беспилотных аппаратов не пытаться самостоятельно убирать обломки, так как среди них могут быть не разорвавшиеся фрагменты БЧ. Каждый дрон может нести от 50 до 70 килограммов взрывчатки.
В Волгограде около трех часов ночи врезался в жилой многоквартирный дом на улице Владимира Петровского, 4. По счастливому стечению обстоятельств пострадавших нет.