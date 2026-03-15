Даниил Медведев обыграл Алькараса и вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев одержал победу над лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинальном матче на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Медведева (11-й номер посева). Алькарас был посеян под 1-м номером. В финале Медведев сыграет против второй ракетки мира итальянца Янника Синнера (2).
Медведеву 30 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP, на его счету 23 титула под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.
Алькарасу 22 года, он возглавляет мировой рейтинг с ноября. Испанец завоевал 26 титулов ATP в одиночном разряде. Теннисист семь раз побеждал на турнирах Большого шлема — дважды выиграл Открытый чемпионат США (2022, 2025), Уимблдон (2023, 2024) и Открытый чемпионат Франции (2024, 2025), а также становился победителем Открытого чемпионата Австралии (2026). Алькарас является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в Париже в одиночном разряде.
Соревнование в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии «хард» и относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Финал запланирован на 15 марта. Призовой фонд турнира составил $9,4 млн.