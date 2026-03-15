Красноярцам напомнили, как безопасно получать заказы на маркетплейсах

Трудно переоценить распространение интернет-торговли в наши дни: сетевых маркетплейсов становится все больше, пункты выдачи заказов открываются чуть ли не в каждом доме. Россияне заказывают в интернете как копеечные бытовые предметы, так и дорогую технику и продукты питания.
Специалисты красноярского Роспотребнадзора напомнили землякам простые правила, которые позволят покупателям на торговых площадках не оказаться обманутыми, а также защитить себя от бракованного или некачественного товара.
Во время получения покупки в пункте выдачи заказов необходимо проверить, что присланный товар соответствует заказанной позиции и не имеет брака. Важно: делать это необходимо под камерами, чтобы была возможность доказать свою правоту торговой площадке и продавцу.
Если покупатель обнаружил брак или несоответствие товара — от заказа необходимо отказаться и проследить, что отказ принят, а деньги возвращены. Если продавец отказывается возвращать стоимость, покупатель вправе направить ему досудебную претензию, либо обратиться в суд.
Если же недочет был выявлен в процессе использования — у большинства маркетплейсов есть механизм возврата, которым можно воспользоваться. Если он не сработал, покупатель также может обратиться в суд и предоставить доказательства.