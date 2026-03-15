Пентагон продлил службу старейшего авианосца USS Nimitz на 10 месяцев

Американское военное ведомство приняло решение отсрочить вывод из эксплуатации авианосца USS Nimitz (CVN-68), который находится в строю уже полвека. Согласно документам Пентагона, корабль прослужит до марта 2027 года.
Компании Huntington Ingalls из Вирджинии выделен контракт на 95,7 миллиона долларов для подготовки к выводу судна из эксплуатации и выгрузке ядерного топлива. Как уточнили в Пентагоне, работы начнутся после завершения дополнительного срока службы.
USS Nimitz — один из старейших авианосцев в составе ВМС США, введенный в эксплуатацию в 1975 году.
Ранее в Пентагоне подтвердили потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе военной операции против Ирана. Ведомство заверило, что лучившееся якобы не является следствием «вражеского» или «дружественного» огня.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.