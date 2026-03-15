Пентагон продлил службу старейшего авианосца USS Nimitz на 10 месяцев

Компании Huntington Ingalls из Вирджинии выделен контракт на 95,7 миллиона долларов для подготовки к выводу судна из эксплуатации и выгрузке ядерного топлива. Как уточнили в Пентагоне, работы начнутся после завершения дополнительного срока службы.