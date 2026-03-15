Протестующие разгромили здание Компартии на Кубе из-за энергокризиса

В городе Морон на Кубе группа протестующих разгромила здание местного отделения Коммунистической партии. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Invasor.

В городе Морон на Кубе группа протестующих разгромила здание местного отделения Коммунистической партии. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает Invasor.

По данным издания, акция началась после митинга жителей, недовольных ситуацией с доступом к продуктам питания и перебоями с электричеством.

Сообщается, что участники протестов забросали камнями вход в здание партийного отделения, вынесли из приемной мебель и подожгли ее на улице. Нападения также произошли на государственную аптеку и продовольственный магазин. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как люди разбивают окна и скандируют «Свобода!», передает газета.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в соцсети X, что считает жалобы и требования протестующих законными, а их отчаяние из-за отключений электричества — понятным. При этом он подчеркнул, что власти не допустят насилия и вандализма, которые могут угрожать безопасности граждан.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об энергетической блокаде Кубы. Он заявил, что введет 100-процентные пошлины против любой страны, которая поставит ей нефть.

