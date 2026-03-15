Около 40 БПЛА атаковали шесть городов и девять районов Ростовской области

Губернатор Юрий Слюсарь: в Ростовской области отразили массированную воздушную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшей ночью и утром в Ростовской области отразили массированную воздушную атаку. Об этом 15 марта сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Порядка четырех десятков БПЛА отражены в городах и районах области, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, атаке подвергались шесть городов: Миллерово, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, Ростов-на-Дону (западная окраина), а также девять районов региона: Тарасовский, Чертковский, Боковский, Кашарский, Мясниковский, Неклиновский, Тацинский, Милютинский, Белокалитвинский.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться. Продолжается работа по отражению воздушной атаки. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны, — добавил Юрий Слюсарь.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше