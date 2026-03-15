Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоград остался без интернета: связь пропала вечером 14 марта

Волгоградцы жалуются, что картинки не грузятся часами.

Вечером 14 марта 2026 года жители Волгограда массово пожаловались на перебои с мобильным интернетом. Проблемы зафиксированы в нескольких районах областной столицы.

Волгоградцы сообщали об этом в социальных сетях и городских пабликах. По их словам, картинки либо не открывались вовсе, либо загружались по несколько минут и даже часов. У части пользователей связь отсутствовала полностью.

Операторы мобильной связи никаких комментариев по поводу сбоя не предоставили.

Ранее сообщалось, что волгоградцы все реже оплачивают покупки картой.