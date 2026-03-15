Волгоград остался без интернета: связь пропала вечером 14 марта

Вечером 14 марта 2026 года жители Волгограда массово пожаловались на перебои с мобильным интернетом. Проблемы зафиксированы в нескольких районах областной столицы.
Волгоградцы сообщали об этом в социальных сетях и городских пабликах. По их словам, картинки либо не открывались вовсе, либо загружались по несколько минут и даже часов. У части пользователей связь отсутствовала полностью.
Операторы мобильной связи никаких комментариев по поводу сбоя не предоставили.
