«Сложнее договориться»: Трамп удивлен позицией Зеленского по переговорам с РФ

17−18 февраля в Женеве прошел третий раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал диалог как «тяжелый, но деловой» и анонсировал следующий раунд переговоров «в ближайшее время». При этом пока конкретные сроки и повестка не раскрываются. До Женевы консультации проходили в Абу-Даби 23−24 января и 4−5 февраля.