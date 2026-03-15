Президент США Дональд Трамп признался, что его удивляет нежелание главы киевского режима Владимира Зеленского идти на мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу NBC News.
Американский лидер подчеркнул, что российская сторона демонстрирует готовность к переговорам, в то время как Киев занимает иную позицию.
«Я удивлён, что Зеленский не хочет заключать сделку. Передайте Зеленскому, чтобы он шёл на сделку, потому что [президент России Владимир — прим. ред.] Путин готов к сделке», — сказал Трамп.
Вдобавок американский президент отметил, что с Зеленским «гораздо сложнее договориться», чем с российским лидером Владимиром Путиным.
Российская сторона неоднократно подтверждала готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. При этом Москва подчеркивает, что невозможно обойти первопричины конфликта. Ключевым и самым чувствительным остается территориальный вопрос — Россия настаивает на его решении в рамках полноценного мирного договора.
Однако, как неоднократно отмечали в МИД, киевские власти систематически игнорируют поступающие предложения. Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что именно Европейский союз препятствует в поиске компромиссов по Украине, обещая обеспечить все необходимое для продолжения боевых действий. Комментируя планы главы евродипломатии Каи Каллас подготовить набор требований к России по Украине, дипломат заявила о стремлении ЕС любыми способами не допустить завершение конфликта.
17−18 февраля в Женеве прошел третий раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал диалог как «тяжелый, но деловой» и анонсировал следующий раунд переговоров «в ближайшее время». При этом пока конкретные сроки и повестка не раскрываются. До Женевы консультации проходили в Абу-Даби 23−24 января и 4−5 февраля.
Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на возобновление трехсторонних консультаций по Украине. При этом он также отметил, что точная дата и место следующей встречи пока не согласованы.
В свою очередь, США заговорили о «переломном моменте» в переговорах по Украине. Как уточнил спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, переговоры по Украине вышли на решающий этап.