Власти Ирака предупредили об угрозе безопасности тюрьмы с террористами ИГ

Источник: Аргументы и факты

Власти Ирака предупредили о возможной угрозе тюрьме «Аль-Карх», где содержатся особо опасные террористы. Об этом сообщили в Министерстве юстиции страны.

Учреждение находится недалеко от международного аэропорта Багдада. Именно этот район в последнее время регулярно подвергается атакам. По словам представителей ведомства, рядом с тюрьмой уже несколько раз падали ракеты и беспилотники. Это вызывает серьезные опасения у властей.

В «Аль-Кархе» содержатся сотни заключенных, в том числе боевики террористической организации «Исламское государство»*. Многие из них считаются особо опасными.

В правительстве опасаются, что дальнейшие удары по району аэропорта могут создать угрозу безопасности объекта. В худшем случае это может привести к попыткам побега заключенных.

*организация признана в РФ террористической.