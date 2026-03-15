Власти Ирака предупредили об угрозе безопасности тюрьмы с террористами ИГ

Власти Ирака предупредили о возможной угрозе тюрьме «Аль-Карх», где содержатся особо опасные террористы. Об этом сообщили в Министерстве юстиции страны.
Учреждение находится недалеко от международного аэропорта Багдада. Именно этот район в последнее время регулярно подвергается атакам. По словам представителей ведомства, рядом с тюрьмой уже несколько раз падали ракеты и беспилотники. Это вызывает серьезные опасения у властей.
В «Аль-Кархе» содержатся сотни заключенных, в том числе боевики террористической организации «Исламское государство»*. Многие из них считаются особо опасными.
В правительстве опасаются, что дальнейшие удары по району аэропорта могут создать угрозу безопасности объекта. В худшем случае это может привести к попыткам побега заключенных.
