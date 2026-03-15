В Красноярском крае мужчина погиб из-за неосторожного обращения с огнем

В Дзержинском районе мужчина погиб в пожаре. О происшествии рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Трагедия произошла в селе Дзержинское, там утром 14 марта загорелась веранда с котельной у двухквартирного жилого дома. Пожар ликвидировали на общей площади 21 квадратный метр, силами 7 человек и 2 единиц техники.
Во время тушения пожара сотрудники МЧС России обнаружили на полу веранды бездыханное тело мужчины. Звеном газодымозащитной службы был спасен один человек.
Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Всего за прошедшие сутки в крае потушили девять пожаров.