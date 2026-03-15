С начала года в Башкирии в лифте застряли 900 человек

Госкомитет по ЧС Башкирии напомнил главные правила.

Источник: Комсомольская правда

С начала года в Башкирии диспетчеры Системы-112 приняли более 900 обращений от людей, застрявших в кабинах лифтов. В Госкомитете по ЧС республики напомнили: главное в такой ситуации — сохранять спокойствие и действовать правильно.

Спасатели отметили, что в случае остановки лифта нужно нажать кнопку «Вызов диспетчера». Если связь отсутствует или вам стало плохо, следует позвонить по номеру 112.

В ведомстве также подчеркнули, что самостоятельно открывать двери или прыгать в кабине лифта опасно. Лучше сохранять спокойствие и дождаться помощи.

