Мать актрисы Светланы Ходченковой рассказала о ее личной жизни

Мать актрисы Светланы Ходченковой Татьяна Владимировна во время судебных разбирательств с товариществом собственников жилья (ТСЖ) сообщила, что ее дочь уже замужем. По ее словам, актриса давно состоит в браке, поэтому поздравлять ее с новым статусом уже не имеет смысла.
— Послушайте, она давно замужем, чего поздравлять-то? — сказала женщина.
Сама Ходченкова предпочитает не комментировать личную жизнь и не высказывается по поводу судебного процесса, в котором участвует ее мать. При этом вокруг семейного положения актрисы давно ходят слухи. СМИ ранее писали, что избранником Ходченковой мог стать бизнесмен Павел Марченко. Однако мать актрисы эту информацию не подтвердила и заявила, что не знает человека с таким именем.
В разговоре с журналистами НТВ в рамках программы «Ты не поверишь!» мать артистки также отказалась называть имя мужа Ходченковой и не стала отвечать на вопросы о возможных внуках.
До этого СМИ сообщили, что Светлану Ходченкову обязали демонтировать часть ремонта в квартире в Балашихе после того, как установленный там кран перекрыл горячую воду соседям. Суд установил, что собственницы самовольно изменили систему горячего водоснабжения и не предоставляли доступ к общедомовым коммуникациям, нарушив правила технической эксплуатации.