Бедность не порок, а рок

У нас ничего этого не было. У Ильи Кормильцева имелась портативная студия, и все на ней записывались. В рок-клубе были магнитофоны — на них тоже стояла очередь. Мы знали, что у одного человека, у Славы Бутусова, есть микрофон Shure. У Димы Умецкого — бас-гитара Fender. У нас был какой-то пружинный ревербератор, который мы тоже всем давали. У кого-то просто был басовый динамик, который все по очереди вкручивали в свои колонки и использовали на концертах.