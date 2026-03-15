Бедность не порок, а рок

Свердловский рок-клуб действительно был уникальной организацией. В других провинциальных городах если и существовали свои объединения, то они не смогли заявить о себе так. Думаю, это не потому, что там музыканты были хуже. Там не было такого организационного ядра, которое было у нас в Свердловске.
От Московского и Питерского рок-клубов его отличало то, что мы, по большому счету, были беднее. В Ленинградском уже имелся комплект Yamaha — кто-то им подарил. А в Москве у ведущих групп были фирменные гитары Gibson и Fender, а также ударные установки Yamaha и Ludwig.
У нас ничего этого не было. У Ильи Кормильцева имелась портативная студия, и все на ней записывались. В рок-клубе были магнитофоны — на них тоже стояла очередь. Мы знали, что у одного человека, у Славы Бутусова, есть микрофон Shure. У Димы Умецкого — бас-гитара Fender. У нас был какой-то пружинный ревербератор, который мы тоже всем давали. У кого-то просто был басовый динамик, который все по очереди вкручивали в свои колонки и использовали на концертах.
Электроинструменты советского производства были, но далеко не лучшего качества. Всем хотелось такую же гитару, как на обложках пластинок. Лучшие инструменты были из соцлагеря — гэдээровские, чешские, болгарские. Было за счастье достать какую-нибудь Musima или Orpheus. Ну, а всё остальное нужно было как-то придумывать самим.
Например, никто не привозил педали для бас-барабана (бочки). Я помню, как Игорю Злобину на неделю дали чертежи ее деталей. На военном заводе за 25 рублей ему их выточили, собрали, и он принес готовую рабочую педаль. Точно так же на заводе коммунального машиностроения мы заказывали микрофонные стойки — журавликом, которые регулируются, раздвигаются. Четыре, по-моему, по 10 рублей.
А люди с размахом делали уже и аппаратуру. У Александра Васильевича Новикова была целая компания, где производили копии усилителей Marshall, Matamp. Я недавно купил один новиковский Matamp — он до сих пор работает. Отдал его в музей. Это была качественная аппаратура, но достаточно дорогая, и, естественно, она не делалась в промышленных масштабах.
Дефицит всех нас очень сближал. Поэтому Свердловский рок-клуб был таким товариществом, причем людей очень разных. Помимо музыкантов там были техники, кто что-то чинил и паял, художники, писатели, архитекторы, дизайнеры одежды, журналисты, киношники. Это была одна компания.
Эта музыка интересовала не так много людей в городе, поэтому все мы моментально сплотились. В Москве и Питере уже были отдельные тусовки, которые между собой не очень контактировали, даже немного конкурировали, иногда и враждовали. А нам делить было нечего. Нас просто было слишком мало.
Я думаю, в рождении Свердловского рок-клуба было два ключевых момента. Первый — это март 1986 года, ровно 40 лет назад, когда партийные боссы подписали положение о его учреждении. То есть появилась бумага, подтверждающая, что это официальная организация. До того момента всё это были какие-то фантазии и подпольные встречи. Я присутствовал там — стоял на улице, когда несколько человек (среди них были Коля Грахов и Илья Кормильцев) зашли в отдел культуры и вышли с бумагой в руках: «У нас есть рок-клуб!».
Второй момент — уже в июне прошел первый фестиваль Свердловского рок-клуба. Это было что-то невероятное! Это состоялось! Был полный зал зрителей. Играли классные группы, и звучал весь этот безумный рок-н-ролл. Было такое перевозбуждение, что после окончания концерта люди не могли разойтись. Стояли на крыльце ДК Свердлова и обсуждали произошедшее.
Это был период перестройки. Появилась свобода слова. Стало можно говорить то, что раньше было не принято. А для нас, музыкантов, это было время, когда уже можно было выходить на сцену и даже что-то зарабатывать — какие-то небольшие, но всё-таки деньги.
Я не очень согласен с формулировкой, что Свердловский рок-клуб распался. Он прошел свой естественный путь и сделал то, что должен был — легализовал концертную деятельность и объединил людей. А дальше все отправились своей дорогой. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
Владимир Шахрин — основатель и лидер группы «Чайф».
