Иран национализировал нефтяную промышленность 75 лет назад

Поэтому Великобритания замыслила интригу. Пользуясь тем, что Моссадык заключил ситуативный союз с коммунистической партией «Туде», англичане начали нашептывать Трумэну, что на самом деле иранский национализм и нефтяной кризис — это советский заговор по захвату контроля над Ираном, которому надо положить конец. На самом деле, Моссадык к СССР относился хуже, чем к Британии, в том числе потому, что в период оккупации большевики пытались создать на севере страны сепаратистские правительства. Но Трумэн был слишком занят войной в Корее и отказался свергать несговорчивого премьер-министра. Зато в 1953 году, когда президентом стал Дуайт Эйзенхауэр, он практически сразу дал британцам зеленый свет и поддержал участие США в перевороте.