Новые смены появятся на ТИМ «Бирюса» в юбилейном сезоне

Всероссийский форум ТИМ «Бирюса» в текущем году откроется 17 июня и отметит своё двадцатилетие масштабным образовательным сезоном. Планируется, что мероприятие объединит более трёх тысяч молодых людей. Появятся новые смены, а также модернизируют инфраструктуру. По словам руководителя агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктора Коломийца в этом году на «Бирюсе» планируется создание смотровой площадки с видом на Красноярское море. Двадцатый сезон ТИМ «Бирюса» включит в себя десять краевых, межрегиональных и федеральных смен. Впервые здесь состоится Х Всероссийский форум волонтёров-медиков и медицинской молодёжи, который ранее проходил на площадках Центрального федерального округа. Кроме того, будут организованы новые смены: «Наука и технологии» — для учёных, инженеров и студентов технических направлений, «Навигаторы будущего — для педагогов, “Гражданский форум: люди и решения” — для представителей НКО и общественников. Регистрация на мероприятие доступна через систему “Молодёжь России”, подробная информация размещена на официальном портале форума. В частности заявки принимают на участие в смене “ФинЗОЖ”, посвящённой финансовой грамотности и безопасности.