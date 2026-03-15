Медведев вышел в финал «Мастерса», обыграв первую ракетку мира Алькараса

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэлсе, обыграв первую ракетку мира Карлоса Алькараса из Испании.
Полуфинальный матч продлился 1 час 37 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянина, занимающего 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены были посеяны под номерами, соответствующими их рейтингу.
Испанец потерпел первое в этом году поражение, таким образом прервалась его 16-матчевая серия побед.
Медведев впервые с 2019-го дошел до финала «Мастерса», не уступив ни в одной партии. В финале он сразится со второй ракеткой мира — итальянцем Янником Синнером (номер 2).
В феврале россиянин стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае.