ПВО отразила ночную волну атак 170 украинских беспилотников на регионы России

Минобороны РФ сообщило о масштабной работе сил ПВО в ночь на 15 марта. По данным военного ведомства, за вечер и в ночное время над регионами страны расчёты ПВО уничтожили 170 украинских беспилотников, 20 из которых направлялись на Москву.

Источник: Life.ru

«В период с 21:00 14 марта до 07:00 15 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа… в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву», — говорится в заявлении Минобороны.

В МО также уточнили, что дроны перехватывались над множеством регионов, включая Тверскую, Брянскую, Белгородскую, Калужскую, Курскую, Смоленскую, Тульскую, Ростовскую и Волгоградскую области, а также акваторию Чёрного моря и Крым.

Ранее Life.ru писал о ЧП под Тихорецком: там упавшие обломки украинского дрона вызвали пожар на нефтебазе. К счастью, обошлось без жертв, но были повреждены две высоковольтные линии электропередачи. Специалисты приступят к восстановлению инфраструктуры после осмотра территории.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше