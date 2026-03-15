6 открыток к праздникам 15 марта. Работники ЖКХ и защита потребителя

15 марта во всём мире отмечается Всемирный день защиты прав потребителя — праздник, учреждённый ООН в 1983 году в память о выступлении президента США Джона Кеннеди перед Конгрессом 15 марта 1962 года. Именно тогда Кеннеди впервые сформулировал четыре основных права потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным. Сегодня эти права расширены и защищены законодательством многих стран, включая Россию, где с 1992 года действует Закон «О защите прав потребителей».