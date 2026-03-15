6 открыток к праздникам 15 марта. Работники ЖКХ и защита потребителя

15 марта — день, когда в календаре встретились защита прав потребителей и уважение к работникам ЖКХ. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток, чтобы вы могли поздравить близких с их профессиональным днём или напомнить им о важности грамотного потребления.
Всемирный день защиты прав потребителя.
15 марта во всём мире отмечается Всемирный день защиты прав потребителя — праздник, учреждённый ООН в 1983 году в память о выступлении президента США Джона Кеннеди перед Конгрессом 15 марта 1962 года. Именно тогда Кеннеди впервые сформулировал четыре основных права потребителя: право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным. Сегодня эти права расширены и защищены законодательством многих стран, включая Россию, где с 1992 года действует Закон «О защите прав потребителей».
В этот день проводятся просветительские акции, горячие линии и консультации юристов. Чтобы напомнить близким об их правах или поздравить тех, кто профессионально занимается защитой потребителей, выберите подходящую открытку в нашей коллекции.
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (День работников ЖКХ).
Также 15 марта 2026 года в России отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства — профессиональный праздник всех, кто обеспечивает комфорт и порядок в наших домах и городах. Этот праздник ведёт свою историю с 1966 года и с 2013 года закрепился в третье воскресенье марта.
В этот день принимают поздравления работники управляющих компаний, сантехники, электрики, дворники, мастера по ремонту бытовой техники, парикмахеры, ателье и химчисток — все те, чей труд остаётся незаметным, пока всё работает исправно. Чтобы поблагодарить тех, кто заботится о нашем быте, и поздравить знакомых работников ЖКХ, выберите тёплую открытку из нашей коллекции.