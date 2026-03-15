Минпросвещения раскрыло дату последних звонков в школах в 2026 году

Министерство просвещения установило единую для всех регионов дату проведения последних звонков — торжественные линейки пройдут 26 мая. Ведомство уже разослало соответствующие рекомендации в субъекты страны, пишет РИА «Новости».

Глава министерства Сергей Кравцов уточнил, что экзаменационная кампания стартует не ранее 1 июня. При этом в этом году формат претерпел изменения: теперь задания полностью соответствуют программе, что позволит выпускникам продемонстрировать реальный уровень знаний, накопленный за все годы учёбы.

На самих праздниках рекомендуется отвести особое место патриотическим и семейным ценностям. В программу предлагается включить поднятие флага и исполнение гимна, а также чествование многодетных семей и родителей, которые участвуют в СВО или имеют государственные награды. Региональным властям поручено позаботиться о безопасности и создать комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее Life.ru сообщал, что в российских школах могут появиться уроки стиля. С такой инициативой выступил стилист Влад Лисовец. Он отметил, что с детства важно формировать у людей понимание уместности образа в разных жизненных ситуациях.

