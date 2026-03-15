Астроном рассказала о сложностях полета к Венере

Роменская: для полета на Венеру нужен верный угол вхождения в ее атмосферу.

Источник: NASA

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Большим препятствием в достижении поверхности Венеры является необходимость подбора правильного угла для вхождения в ее агрессивную атмосферу, иначе космический аппарат может просто сгореть, рассказала РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В. В. Терешковой Олеся Роменская.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров во вторник заявил в интервью журналу «Разведчик», что первой планетой, которую Россия будет осваивать после Луны в рамках изучения дальнего космоса, будет Венера, такое направление имеет исторические корни.

«Большое препятствие в достижении поверхности Венеры в том, что нужно очень аккуратно подбирать угол входа космического корабля в атмосферу планеты, чтобы он с нужной скоростью через нее прошел и совершил мягкую посадку. И не каждый космический аппарат смог это сделать», — рассказала Роменская.

По ее словам, угол входа спускаемого аппарата в атмосферу составляет минус 20 градусов плюс-минус один градус, если опираться расчеты Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН.

«Меньшее значение может привести к “отскакиванию” от атмосферы, большее значение может привести к сгоранию аппарата в атмосфере Венеры», — уточнила астроном.

По ее словам, было несколько попыток совершить мягкую посадку. Первая успешная мягкая посадка на Венеру была в 1970 году, ее совершила автоматическая межпланетная станция (АМС) «Венера-7», 1970 год. Более ранние миссии были успешны лишь частично и рассчитаны на атмосферное давление, в разы меньшее, чем на Венере, отметила собеседница.

«Сам полет к этой планете может достигать 90 дней, может быть, 150 дней. Зависит от того, какая будет выбрана траектория полёта и сколько будет гравитационных манёвров, для того чтобы достигнуть нужной скорости и на нужной скорости войти в атмосферу. Космический аппарат может делать несколько витков вокруг самой планеты, чтобы убавить скорость и на более низкой скорости под нужным углом войти в атмосферу», — пояснила собеседница.

