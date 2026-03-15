Красноярцев предупредили о «нейросетевых» саженцах на маркетплейсах

В преддверии дачного сезона на маркетплейсах появились объявления о продаже необычных саженцев и семян. Продавцы предлагают «экзотические» растения с фиолетовыми плодами и малиново-клубничные деревья, сопровождая товары яркими фотографиями.
Однако в красноярском управлении Роспотребнадзора предупреждают: картинки сгенерированы нейросетями и ничего общего с реальностью не имеют. Мошенники делают ставку на необычность товара, утверждая, что вывести такое растение самостоятельно невозможно.
Особенно активно обман распространяется в соцсетях. Специалисты призывают дачников не доверять сомнительным изображениям и перепроверять информацию. В зоне риска — пожилые люди, которые сейчас закупаются к сезону.
В ведомстве напоминают: если купленный товар не соответствует описанию, потребитель имеет право вернуть деньги. За консультацией можно обратиться на горячую линию Роспотребнадзора.
