«Мы несочетаемы»: Юлия Савичева объяснила, почему не ладит с Полиной Гагариной

Певица Юлия Савичева высказалась о давнем конфликте с коллегой Полиной Гагариной. Обе артистки участвовали во втором сезоне «Фабрики звезд»: Гагарина тогда победила, но отказалась подписывать контракт с продюсером Максимом Фадеевым. Савичева, напротив, начала с ним сотрудничать и в 2004 году представила Россию на Евровидении, где заняла 11-е место.
По словам Савичевой, решение не участвовать в конкурсе было личным выбором Гагариной, которая предпочла продолжить учебу. Певица отметила, что для нее поездка на международный конкурс стала важным опытом и настоящей школой в профессии.
Артистка также предположила, что из-за этой ситуации отношения между ними могли испортиться. Она полагает, что коллега, вероятно, испытывала к ней неприязнь, поскольку именно ей тогда досталась возможность представить страну на конкурсе.
— Я не контактирую с Полиной Гагариной, для меня она очень холодный человек. А я, наоборот, про солнце, энергию, позитив. Поэтому мы несочетаемы, — сказала Савичева в интервью Яне Чуриковой в программе «12 вопросов» на платформе VK-Видео.
Конфликт у Гагариной возник и с другой артисткой: певица назвала себя жертвой в конфликте с исполнительницей Ольгой Кормухиной из-за композиции Виктора Цоя «Кукушка».