Пять пассажиров микроавтобуса погибли в ДТП в Новосибирской области

Источник: Комсомольская правда

Смертельная авария произошла на трассе в Новосибирской области. Как сообщили в региональном главке МВД, микроавтобус Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль MAN.

Жертвами ДТП стали пять пассажиров микроавтобуса. Водитель, по чьей вине произошла трагедия, задержан. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее KP.RU писал о гибели пяти человек в результате ДТП в Башкирии. На 72-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка столкнулись «Лада Приора», Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Жертвами ДТП стали пять человек: два водителя и три пассажира.

До этого также в Подмосковье четыре человека погибли под колесами электрички. Трагедия произошла в районе станции Маленковская Ярославского направления. Предварительно, погибшие в ДТП нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.