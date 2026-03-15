Пять пассажиров микроавтобуса погибли в ДТП в Новосибирской области

Смертельная авария произошла на трассе в Новосибирской области. Как сообщили в региональном главке МВД, микроавтобус Mercedes выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль MAN.
Жертвами ДТП стали пять пассажиров микроавтобуса. Водитель, по чьей вине произошла трагедия, задержан. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее KP.RU писал о гибели пяти человек в результате ДТП в Башкирии. На 72-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка столкнулись «Лада Приора», Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Жертвами ДТП стали пять человек: два водителя и три пассажира.
До этого также в Подмосковье четыре человека погибли под колесами электрички. Трагедия произошла в районе станции Маленковская Ярославского направления. Предварительно, погибшие в ДТП нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.