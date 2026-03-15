Юлия Савичева откровенно рассказала о причинах вражды с Полиной Гагариной длиной в 20 лет

Певица Юлия Савичева впервые откровенно высказалась о давнем конфликте с Полиной Гагариной, который длится более 20 лет. Артистки познакомились в начале 2000-х на проекте «Фабрика звезд-2», где обе боролись за лидерство. По словам Савичевой, напряжение между ними возникло после того, как она начала сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым и получила возможность представлять Россию на «Евровидении-2004».

Источник: Life.ru

«Полина не подписала контракт, поэтому не поехала. Это был её выбор. Она решила учиться… Конечно, Гагарина меня ненавидела за это. Ну, конечно, а за что меня любить?! Я ж талантливая!» — заявила Савичева в программе «12 вопросов» на платформе VK Видео.

Певица также призналась, что спустя все эти годы отношения между ними так и не наладились. По её словам, они не общаются и остаются очень разными людьми.

«Я не контактирую с Полиной Гагариной, для меня она очень холодный человек. А я, наоборот, про солнце, энергию, позитив. Поэтому мы несочетаемы», — отметила Савичева.

Юлия Савичева уже признавалась, что Полина Гагарина ненавидела её после «Фабрики звёзд».

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.