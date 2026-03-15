Юлия Савичева откровенно рассказала о причинах вражды с Полиной Гагариной длиной в 20 лет

Певица Юлия Савичева впервые откровенно высказалась о давнем конфликте с Полиной Гагариной, который длится более 20 лет. Артистки познакомились в начале 2000-х на проекте «Фабрика звезд-2», где обе боролись за лидерство. По словам Савичевой, напряжение между ними возникло после того, как она начала сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым и получила возможность представлять Россию на «Евровидении-2004».