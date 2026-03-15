Биолог рассказал, можно ли отличить энцефалитного клеща от обычного

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Отличить энцефалитного и обычного по внешним признакам невозможно, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
«Присутствие вируса в организме насекомого никак не проявляется внешне. У зараженных особей отсутствую признаки, указывающие на их инфицирование. При сравнении двух клещей, энцефалитного и обычного, относящихся к одному виду, выявить признаки внешних отличий между ними не получится даже с использованием микроскопа или мощной лупы», — сказал Федоров.