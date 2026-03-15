В Самаре завершили реставрацию усадьбы купца Федора Казакова

Усадьба появилась в 1881 году. Тогда купец Казаков открыл торговые лавки. В 1912 году в здании был построен второй этаж, а затем архитектурный ансамбль дополнил купец Семен Маликов. Он купил соседний участок и построил на нем двухэтажный дом из кирпича.