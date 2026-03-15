В Самаре завершили реставрацию усадьбы купца Федора Казакова

В Самаре завершили реставрационные работы в одном из объектов культурного наследия. Речь идет об усадьбе купца Федора Казакова, которая находится на пересечении улиц Самарская и Высоцкого. Информацию сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Усадьба появилась в 1881 году. Тогда купец Казаков открыл торговые лавки. В 1912 году в здании был построен второй этаж, а затем архитектурный ансамбль дополнил купец Семен Маликов. Он купил соседний участок и построил на нем двухэтажный дом из кирпича.
После революции здание стало жилым, однако никаких работ здесь не проводилось. До наших дней усадьба дошла не в самом лучшем состоянии. Во время реставрации были обнаружены дефекты практически на всех элементах. Из-за этого работа была непростой.
«Сегодня работы на усадьбе плотностью завершены. Они проводились по региональной программе капремонта и при поддержке “Единой России”», — поделился глава региона.
Он также подчеркнул, что в этом году планируется реставрация еще 116 исторических многоквартирных жилых домов.