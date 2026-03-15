Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина, начинавшая карьеру в Могилеве и сыгравшая в «Белорусском вокзале» и «Гостье из будущего»

Актриса Людмила Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское Саратовской области. В 1948-м окончила в Москве актерское отделение Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне — ГИТИС). После завершения учебы была направлена в 1948 году в Могилев, где служила в драматическом театре. Еще она работала в театре Бреста.