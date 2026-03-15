Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина, начинавшая карьеру в Могилеве и сыгравшая в «Белорусском вокзале» и «Гостье из будущего»

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина умерла на 100-м году жизни, пишет KP.RU.
В Telegram-канале театра «Мастерская Петра Фоменко» сообщили: «Не стало Людмилы Михайловны Арининой. Она ушла тихо, как и жила последние годы — затворницей, вдали от камер и шумных премьер».
Актриса Людмила Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское Саратовской области. В 1948-м окончила в Москве актерское отделение Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне — ГИТИС). После завершения учебы была направлена в 1948 году в Могилев, где служила в драматическом театре. Еще она работала в театре Бреста.
Огромная жизнь актрисы вместила и голодное детство, и войну, и позднюю славу, и работу с великими мастерами. Людмила Аринина в кино дебютировала в 1967 году в фильме «Четыре страницы одной молодой жизни». Свою первую роль она получила в 41 год.
Актрисе исполнилось 50 лет, когда пробил ее звездный час. Известный режиссер Петр Фоменко позвал ее в фильм «На всю оставшуюся жизнь». Еще зрителям Людмила Аринина известна по фильмам «Белорусский вокзал», «Почти смешная история», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Гостья из будущего» и многим другим. Она снялась более чем в 100 картинах, играла в театре. Ее главное амплуа — «одинокая женщина с трудной судьбой».
В числе ее работ были и роли в белорусских фильмах. Так, в 1976-м на экраны вышла драма режиссера Валерия Рубинчика «Венок сонетов», снятая на «Беларусьфильме».
Ранее мы писали, как белорусский священник-фотограф сделал редкий кадр солнечного затмения, произошедшего 112 лет назад.