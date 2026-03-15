Британский актер, осужденный за изнасилование подростков, умер в тюрьме

Британский актер Джон Элфорд (настоящая фамилия Шэннон) умер 13 марта в тюрьме Норфолка в возрасте 54 лет. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на представителя исправительного учреждения.
Актер скончался спустя два месяца после того, как суд приговорил его к восьми с половиной годам лишения свободы. Его признали виновным в изнасиловании двух девочек 14 и 15 лет. Преступление произошло в 2022 году во время вечеринки в доме его друга в графстве Хартфордшир.
Обстоятельства смерти Элфорда не раскрываются. В издании сообщается, что омбудсмен по делам заключенных проведет расследование.
Джон Элфорд был известен по ролям в британских телесериалах. Он сыграл Робби Райта в сериале BBC «Грэндж Хилл» и Билли Рэя в сериале ITV «Лондон горит».