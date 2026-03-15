9-часовую опасность БПЛА отменили в Волгоградской области 15 марта

В Волгоградской области утром 15 марта снят режим беспилотной опасности, который был введен около полуночи 14 марта. Он действовал около 9 часов.
За это время в регионе отражали атаку украинских БПЛА. Точное количество сбитых беспилотников в Минобороны не назвали. Губернатор Волгоградской области сообщил о попадании вражеского дрона в многоэтажный дом № 4 по улице Владимира Петровского. В результате были выбиты стекла в некоторых квартирах. Пострадавших нет.
